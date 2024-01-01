На открывшейся в "Экспоцентре" выставке особое внимание уделили 3D-печати

В зоне аддитивных технологий на выставке в столичном "Экспоцентре" не протолкнуться. Технологии производства деталей и изделий путем послойного напыления материала по математической модели, а проще говоря - 3D-печать, сегодня в центре внимания. На экспозиции сотни инновационных моделей отечественного производства. Раньше такие машины поставлялись в основном из-за границы.

"На сегодняшний день это один из самых бурноразвивающихся рынков. Как в России, так и в мире. И, по нашим данным, рынок аддитивных технологий достигнет практически миллиарда рублей. Это практически пятикратный рост по отношению к 2024 году", - отметила Ольга Оспенникова, исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, доктор технических наук, доцент.

Этот принтер-гигант для крупногабаритной печати металлом - одна из громких новинок экспозиции. Демонстрируется впервые. А после сразу - же отправится работать в Беларусь. Да и на следующие экземпляры у производителя уже очередь.

"По технологии СЛМ-печати это самый большой принтер серийный на сегодняшний день, который выпускается в Российской Федерации. С полем построения 600Х600Х600 мм. Он печатает металлами различных сплавов. Это алюминий, титан, нержавеющие сплавы", - рассказал Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления " Аддитивные технологии" корпорации-производителя.

По заданным координатам слой металлического порошка сплавляется лазером - в этом принтере их используется сразу четыре. Затем деталь опускается на высоту готового слоя, и процесс повторяется, пока изделие не примет конечную форму.

А 3D-принтеры для печати форм из песчаных смесей для литейной промышленности уже несколько лет безотказно работают на десятках российских заводов - в авиационной, космической сферах, автомобилестроении, производстве двигателей, нефтегазовых установок и других. Технология печати - собственная, уникальная разработка выпускников Санкт-Петербургского политехнического университета.

"Это песчаные формы, которые позволяют заливать металл. Их особенность в том, что мы можем печатать любые формы. А также мы можем печатать тонкостенные формы отливок из, например, ЧВГ, что на данный момент достаточно сложно в классическом исполнении", - объяснил Денис Голубцов, коммерческий директор компании-производителя 3D-песчаных принтеров.

Еще один тренд в сфере аддитивных технологий, попавших, к слову, в первый пакет антироссийских санкций, - реверс-инжиниринг. В частности, это инструменты, позволяющие создать в сжатые сроки детали для технологического обслуживания уже поставленного в страну оборудования. Линейка лазерных 3D-сканеров от российского поставщика по некоторым параметрам уже обогнала импортные аналоги.

Дальше - дело техники. Большинство из образцов которой представлено сейчас на выставке. Свои разработки и производственные возможности здесь демонстрируют более 1200 предприятий из разных стран. Более 800 компаний - российские.