Правительство выделило 8 млрд рублей для поддержки отечественных инноваций

Скорость домашнего интернета в России превышает показатели Еврозоны. Почти 40 миллионов абонентов в нашей стране имеют доступ в Сеть, причем скорость передачи информации в основном составляет более 100 мегабит в секунду.

Такие данные на стратегической сессии сегодня привел премьер Михаил Мишустин. И дал ряд поручений для развития качественной и доступной связи. Важное направление - устранение цифрового неравенства. По дну Берингова моря уже проложили более двух тысяч километров линий, чтобы подключить к Сети Камчатку и Чукотку.

Также правительство выделило 8 миллиардов рублей для поддержки отечественных инноваций. Это позволило построить полную технологическую цепочку по производству современного оборудования связи внутри страны. Следующий шаг - увеличение выпуска космических аппаратов. На эти цели предусмотрено 107 миллиардов рублей.