Правительство выделило 8 млрд рублей для поддержки отечественных инноваций

Скорость домашнего интернета в России превышает показатели Еврозоны. Почти 40 миллионов абонентов в нашей стране имеют доступ в Сеть, причем скорость передачи информации в основном составляет более 100 мегабит в секунду.
Такие данные на стратегической сессии сегодня привел премьер Михаил Мишустин. И дал ряд поручений для развития качественной и доступной связи. Важное направление - устранение цифрового неравенства. По дну Берингова моря уже проложили более двух тысяч километров линий, чтобы подключить к Сети Камчатку и Чукотку.
Также правительство выделило 8 миллиардов рублей для поддержки отечественных инноваций. Это позволило построить полную технологическую цепочку по производству современного оборудования связи внутри страны. Следующий шаг - увеличение выпуска космических аппаратов. На эти цели предусмотрено 107 миллиардов рублей.
"У нас большая страна. И не везде есть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии, чтобы обеспечить равномерность предоставления услуг. Поэтому особое внимание надо уделить наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях, вдоль автомобильных и железных дорог. Это ключевое направление. И надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года. Что крайне важно не только для организации сервисов в небольших населенных пунктах, но и для развития арктических регионов, Северного морского пути", - указал Мишустин.