Путин объяснил, как Россию вынудили начать СВО

Владимир Путин заявил, что Россию "буквально вынудили начать СВО", а теперь выставляют виноватой.

"Все время нам говорили, что демократия, выборы... Госпереворот (на Украине) совершили, и все. Как будто так и надо. Кровавый переворот. И пошли дальше подавлять Донбасс, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов", - напомнил российский лидер.

По словам Путина, обеспечение национальной безопасности России зависит от использования отечественного ПО. Рост этой области в России уникален, страна уже захватывает международные рынки, добавил президент.