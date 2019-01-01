Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ

Российский лидер Владимир Путин в шутку вспомнил о своей работе в Комитете государственной безопасности СССР (КГБ), обсуждая тему закупок отечественного оборудования с представителями правительства и деловых кругов.

Глава государства отметил, что "практика показывает, что нужно какое-то ужесточение — нужно не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения".

Первый заместитель главы федерального правительства Денис Мантуров поинтересовался: "Уголовную в том числе?". Президент, реагируя на столь суровое предложение, с улыбкой спросил: "Кто в КГБ работал? Я или он?".

После этого Владимир Путин уточнил, что подразумевал финансовые и экономические меры к нарушителям процесса закупок российского оборудования, сообщает РИА Новости.

В 2019 году кадровики Комитета государственной безопасности СССР опубликовали характеристику на Владимира Путина, составленную в году его службы в КГБ. Уже тогда будущий президент отличался моральной устойчивостью и пользовался авторитетом среди сослуживцев.