Путин: Россия не выгоняла западные компании, а они пытаются нас душить

Российские власти не выгоняли со своего рынка зарубежный бизнес. Об этом напомнил в понедельник, 26 мая, глава государства Владимир Путин, обсуждая ситуацию в бизнесе с представителями правительства и предпринимательских кругов.

Как подчеркнул президент, "мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас", однако эти западные компании "пытаются нас душить".

В ответ на такие действия Владимир Путин призвал "отвечать им взаимностью, зеркально действовать". В частности, "если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть". Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что это не означает поощрение демпинга, но бездействовать нельзя, ведь иначе "у нас не будет нифига так своего".

Говоря о возможном возвращении в Россию зарубежных компаний, президент отметил, что мы не будем помогать тем, кто поставил трудовые коллективы в трудное положение, сообщает РИА Новости.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к кабмину с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных автоконцернов. Сенаторы хотят гарантий сохранения производства в нашей стране, даже если иностранцы снова вздумают покинуть российский рынок.

При этом глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер рассказал о десятках запросов от компаний, желающих прозондировать почву на предмет возможного возвращения на российский рынок. Однако они не торопятся делать это из опасений, что может потребоваться вновь поспешно покидать российский рынок.