Путин заявил, что Россия не будет стелить дорожку "Макдоналдс", и пообещал зайти во "Вкусно — и точка"

Владимир Путин в Кремле проводит встречу с представителями российских деловых кругов. Мероприятие приурочено ко Дню предпринимательства.

На встречу с президентом были приглашены первый вице-премьер Денис Мантуров, замглава администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также руководители предприятий и компаний, которые успешно замещают ушедшие бренды, в их числе гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев.

Во время беседы с Путиным Пароев затронул тему возможного возвращения в Россию ресторана "Макдоналдс". Президент заверил бизнесмена, что в этом вопросе власти будут на стороне российской компании.

"Россия не будет стелить дорожку "Макдоналдс", если компания захочет вернуться. <…> Надо помнить, что они плохо уходили с рынка", — отметил глава государства.

Гендиректор "Вкусно - и точки" пригласил Владимира Путина посетить один из ресторанов сети. Президент в ответ пообещал "когда-нибудь зайти", пишет РИА Новости.