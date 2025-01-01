Решение суда о приостановке запрета деятельности "Талибана" вступило в силу

В Едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, появилось указание на приостановку запрета деятельности "Талибана".

Как отмечает "Интерфакс", соответствующие изменения в него были внесены на основании решения Верховного суда России от 17 апреля 2025 года, которое вступило в силу.

В мае российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что в Афганистане, где власть захватили представители "Талибана", есть проблемы, которые всем "хорошо известны". Однако он подчеркнул, что взаимоотношения с этой страной все время на слуху, диалог придется выстраивать.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что талибы являются реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России. В связи с этим инициатива об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций отражает "осознание реальности".