Эксперт раскрыл, что на самом деле почувствовал Макрон после публичной оплеухи от жены

Визит четы Макрон во Вьетнам начался со скандала. Не успели супруги сойти с трапа самолета, как разругались. В СМИ попало видео, на котором президент Франции получает по лицу от жены.

Эммануэлю Макрону пришлось оправдываться. Во время брифинга в Ханое глава Франции объяснил, что они с женой поссорились, однако ничего серьезного не произошло. "Мы ссорились, но даже больше дурачились. Это все ерунда, нужно, чтобы все успокоились", — заявил президент.

Однако газета Le Monde обратила внимание, что Брижит отказалась принять протянутую руку мужа, когда сходила с трапа самолета. А Daily Mail и вовсе попросила комментарий у эксперта по языку тела Джуди Джеймс.

"Я бы не стала описывать жест, который мы видели в самолете, как дурашество. Толкать мужа рукой в лицо с такой силой, что его голова мотается из стороны в сторону и ему приходится вытягивать руку, чтобы сохранить равновесие, явно не норма, и это не назовешь забавой. Видимо, в своем оправдании Макрон пытался сохранить лицо", — заявила эксперт.

По мнению Джуди Джеймс, видео выглядит шокирующим. Специалист подчеркнула, что нет ни одного признака, что супруги "дурачились".

"После удара нет ни смеха, ни ухмылок, ни поддразнивающих жестов. Макрон машет жене рукой, как бы говоря "думай, что делаешь", прежде чем вернуться к ней. При этом он прикасается к своему лицу, так люди делают, когда им больно", — обратила внимание Джеймс.

"Если бы это были его рука и ее лицо, можно ли было назвать это "игрой"? Так что и она не должна была вести себя так по отношению к нему", — пояснила эксперт.

Бриджит впервые увидела своего будущего мужа, когда ей было 39 лет, а ему всего 15. Пара познакомилась в 1993 году. Тогда Макрон был школьником, а Бриджит — его учительницей, да к тому же замужней.