В Кремле посмотрели видео с пощечиной Макрону

В администрации российского лидера видели кадры, запечатлевшие инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит при выходе из самолета во Вьетнаме. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Речь идет о видеозаписи пощечины, которую первая леди Франции отвесила своему высокопоставленному супругу. На кадрах видно, что Макрон слегка опешил, но быстро взял себя в руки и начал спускаться по трапу самолет. Следом за ним появилась его жена.

Пресс-секретарь президента России подтвердил, что это видео в Кремле "по телевизору видели, да, как и все". Однако давать какие-либо оценки этому инциденту Дмитрий Песков отказался, сообщает РИА Новости.

Между тем лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо не преминул отметить, что если бы видео с пощечиной Макрону разместили только российские средства массовой информации, правительство Франции непременно бы обвинило Москву во лжи.

Схожее предположение высказала представитель МИД России Мария Захарова. Она, предлагая различные объяснения случившемуся между Эмманюэлем Макроном и его женой, иронично поинтересовалась, может, это "рука Кремля".