Путин принял главу МИД Турции в Москве

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 мая, принял в Кремле министра иностранных дел Хакана Фидана. Об этом рассказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД Турции, встреча началась в 19:30. Другие подробности министерство не привело, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков незадолго до начала встречи предупреждал, что она будет краткой. Однако детали о ее повестке он не разглашал. Пресс-служба Кремля при этом уточняла, что с российской стороны во встрече также участвует глава МИД Сергей Лавров.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что 11 мая у него были всеобъемлющие телефонные переговоры с Владимиром Путиным — политики обсуждали множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Также лидеры России и Турции созванивались в конце марта. Эрдоган подтвердил свою готовность принять в своей стране мирные переговоры, а также рассказал Владимиру Путину, что Анкара вносит свой вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта.