Жена рассказала, чего натерпелась в браке с Антоном Макарским: "Я всю ночь прорыдала в гостиной"

Антон и Виктория Макарские вместе уже 25 лет. За эти годы в их браке было всякое, но супруги смогли сохранить семью. Сейчас вокруг звездной четы разгорелся скандал, при чем артистам припомнили старые высказывания.

В Сеть попали кадры из интервью, которым больше 10 лет. На видео супруги рассказывают, как притирались друг к дугу. Народ счел, что Антон слишком грубо обходится с женой, его назвали абьюзером и тираном.

Так, на видео звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари" признался, что три раза уходил от жены, потому что она не соответствовала его представлениям об идеальной спутнице жизни. Антон не скрывает, что всегда хотел, чтобы они с Викторией жили так, как кажется правильным ему. "Хочу, чтобы было по-моему!" — заявил он.

Жена артиста на это призналась, что не раз плакала из-за критики Макарского. Однажды, Антон вернулся домой со съемок и не оценил ужин, который ему приготовила жена. Макарский в пух и прах разнес яства представленные на столе.

"А потом сел, смотрит на меня и говорит: „Как я с тобой живу? Ты совершенно чужой мне человек“. И пошел спать. Я сижу со всем этим приготовленным, я живу ради него. Я всю ночь прорыдала в гостиной, я так и не пошла в спальню", — поделилась Виктория.

Несмотря на сложный характер мужа, Макарская утверждает, что счастлива с ним. "24 года жизни с абьюзером… Я благодарю Бога за это!" — в прошлом году призналась Виктория.

Напомним, Макарские познакомились на кастинге мюзикла "Метро" в 1999 году. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Марию и сына Ивана.