Путин поинтересовался, почему в Беларуси закончился картофель

Российскому лидеру Владимиру Путину заявили, что в Беларуси закончилась картошка — это вызвало искреннее удивление главы государства.

Общаясь с представителями деловых кругов и правительства, Владимир Путин отмечал, что в России необходимо наладить стабильное производство картофеля и ряда других сельскохозяйственных культур. Президент допустил, что "можно и в Белоруссии картофель закупать — они там большие специалисты по картошке", однако "свою тоже неплохо иметь".

В ответ заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что картошка в Белоруссии закончилась. Владимир Путин отреагировал: "Как закончилась?.. Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?" (цитаты по РИА Новости).

В ноябре 2024 года Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба России заинтересовались подскочившими ценами на картофель. В Государственной думе поинтересовались, почему с начала года его стоимость выросла на 74%, если в России нет ни дефицита, ни ажиотажного спроса.

Затем выяснилось, что капуста и лук, входящие в так называемый борщевой набор, резко подорожали в России — в 2024 году цены на них подскочили на 57% и 87% соответственно. Эксперты винят в случившемся неурожай из-за засухи и проблем с подачей воды на поля.