Льготные автокредиты в России распространили на семьи с двумя детьми

Министерство промышленности и торговли России включило в программу льготного автокредитования "Семейный автомобиль" семьи не только с тремя, но и с двумя детьми. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили свое решение в Минпромторге, перезапуск подпрограммы "Семейный автомобиль" в рамках работы программы льготного автокредитования оказался востребован.

По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было решено дополнительно расширить этот механизм — с 26 мая и семьи, в которых двое детей, смогут взять кредит на машину на льготных условиях.

По условиям перезапущенной подпрограммы "Семейный автомобиль" скидка составляет 10% от стоимости машины, сообщает "Интерфакс".

Ранее эксперты Общественной палаты и Росстата заявляли, что в качестве стимула для рождения третьих и последующих детей можно использовать различные льготы для многодетных. Например, предлагалось ввести льготные кредиты на покупку машины отечественного производства для всех многодетных.

При этом использование материнского капитала на покупку автомобиля в России так и не одобрили. Глава государства Владимир Путин выразил мнение, что к предложениям по расширению использования маткапитала необходимо относиться аккуратно и не нужно пускать его на приобретение машин.