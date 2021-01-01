Семейная идиллия дала затрещину: мировые СМИ обсуждают видео с Макроном

Дом - полная чаша, жена довольна... Простая формула семейного счастья. У супругов Макрон семейная идиллия дала трещину. Точнее, затрещину. Кадры с Брижит облетели мировые СМИ.

Чем прогневал супругу президент Франции, чем так разозлил? Всё-таки президент, не суслик какой-то. А такого леща отхватил! Елисейский дворец поначалу всё отрицал: мол, шутки искусственного интеллекта, а сплетни разгоняют через пророссийские аккаунты. Может, Кремль уже и обожаемую супругу Эммануэля подкупил? И науськивает на президента Франции?

Но потом в Елисейском дворце признали: видео настоящее. Но вот пояснение, которое дал некий высокопоставленный источник, заслуживает особого внимания: "Это был момент, когда президент с супругой позволили себе немного подурачиться перед началом турне. Это был момент близости".

Ничего себе у них представления о близости! Так и поленом можно промеж глаз от большой любви-то! Хотя Макрону не привыкать.

Елисейскому дворцу приходится чуть ли не каждую неделю изворачиваться и придумывать разные фантастические истории, чтобы выгородить первое лицо Франции. Ещё не отгремела история то ли с салфеткой, то ли с пакетиком с белым порошком, который Макрон торопливо спрятал перед телекамерами. А тут ещё обожаемая супруга наваляла.

"Российская Газета" даже статистику собрала - кто покушался на лицо президента Франции. Да много кто. От неизвестного поклонника, который дал ему пощечину в 2021 году – видимо, от большой любви - до гражданина, который приветствовал Макрона метким броском куриного яйца.

Такая она, близость и симпатия. В действительности всё не так, как на самом деле.