Российские военные уверенно наступают по всем стратегически важным направлениям специальной военной операции. Подразделения группировки "Север" освободили от неонацистов два села в Сумской области - Владимировка и Беловоды.

На Южно-Донецком участке фронта врагу не дают поднять головы операторы ударных дронов. В результате серии успешных атак уничтожены ретрансляторы связи, пункт управления БПЛА, а также терминалы Старлинк, с помощью которых противник координировал действия своих беспилотников.

Мощную огневую поддержку пехоте на Красноармейском направлении обеспечили танкисты. Т-80 БВМ ударом с закрытой огневой позиций уничтожил опорный пункт боевиков с пулеметным расчетом. Артиллерия бьет точно по заданным координатам. Экипаж 122-миллимитровой гаубицы Д-30, получив информацию от воздушной разведки, прямым попаданием поразил цель.

Воздушное пространство - под контролем армейской авиации. Экипажи штурмовиков Су-25 ракетным ударом накрыли укрепленные полевые позиции и скопление бронетехники ВСУ. Работали парами на предельно малой высоте. Поражение цели подтвердила воздушная разведка. Пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования, где самолеты тут же начали готовить к следующему боевому заданию.