В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Айдар Усманов, доставляя продукты питания и боеприпасы нашим военнослужащим на передовую, заметил вражеский FPV-дрон и увёл машину из-под удара. А затем из штатного оружия точными выстрелами сбил беспилотник, который сдетонировал в воздухе. Убедившись в отсутствии воздушной угрозы Айдар продолжил движение и своевременно доставил груз нашим бойцам.

Гвардии рядовой Денис Коковин вместе с артиллерийским расчётом в ходе выполнения поставленных задач уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, лишив противника возможности ввести в бой резервы. Враг был вынужден отступить.