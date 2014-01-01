Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в ночь на вторник, 27 мая, 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, 56 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, 25 – над Воронежской областью, семь – над территорией Владимирской области, пять – над Калужской областью, четыре – над территорией Тульской области. Еще по одному аппарату сбили над Ростовской и Липецкой областями.

Из соображений безопасности временно вводились ограничения на полеты в ряде российских аэропортов. К утру 27 мая в Иваново, Калуге, Нижнем Новгороде, Тамбове и Ярославле рейсы вернулись в штатный режим.

Российские бойцы не оставляют без ответа действия украинских националистов. Ранее ответом на провокации ВСУ стал массированный удар высокоточными орудиями по инфраструктуре в Черниговской области. Баллистическая ракета ударила по радиоэлектронному заводу, мощности которого враг использовал для производства электроники для беспилотников.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что нашу страну вынудили начать спецоперацию, а теперь пытаются выставить виноватой. Он напомнил про события 2014 года на Украине, когда националисты "пошли дальше подавлять Донбасс, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов".