Умер актер Галкин

Актер Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни. О кончине артиста, сыгравшего в фильме "Черный океан", сообщили в Приморском отделении Союза театральных деятелей России.

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Галкина Виктора Дукавовича — актера, театрального деятеля и педагога. <…> За свою жизнь он прославился как талантливый советский и российский актер театра и кино, внес значительный вклад в развитие театрального искусства", — говорится в сообщении СТД.

Причина смерти Галкина не раскрывается. Также пока не известно, где пройдет прощание с артистом.

В Союзе театральных деятелей России отметили, что творческая деятельность Виктора Галкина оставила неизгладимый след в сердцах поклонников и коллег. Актер дебютировал в кино в 1987 году в фильме "Залив счастья". Всего он снялся в шести проектах, самый яркий из них лента "Черный океан".