Трамп после беседы с Путиным дал понять ЕС нежелание ужесточать санкции

Президент США Дональд Трамп после очередного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить против нее новые жесткие санкции. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The New York Times, чиновники в Белом доме заявили, что уже предпринятые ограничительные меры в отношении России имели скудные результаты.

Их дальнейшее ужесточение не будет соответствовать интересам Соединенных Штатов, поэтому Трамп дал понять, что отказывается от возможности присоединения к санкционным ограничениям против России, которые хотят усугубить власти Франции, Германии и Великобритании.

Ранее государства — члены "Большой семерки" (G7) пригрозили ужесточить санкции в отношении России, если российские военные не прекратят боевые действия на Украине. Обсуждается, в частности, изменение условий так называемого потолка цен на российскую нефть.

Однако Соединенные Штаты не стали следовать примеру Великобритании и Евросоюза, объявивших о новых рестрикциях против России. Источники пояснили, что новые антироссийские ограничения могли бы помешать, в том числе, американскому бизнесу — Трамп хотел бы этого избежать.