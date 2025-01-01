Россиян предупредили о вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке

Посольство России в Коломбо предупредило сограждан, находящихся в Шри-Ланке, об активной вспышке лихорадки чикунгунья. По оценкам специалистов, это самый значительный всплеск заболеваемости за последние 20 лет.

Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Ее основными переносчиками являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. При инфицировании температура может вырасти до 40 градусов, возникают головные боли, боли в мышцах и суставах. Чаще всего болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, но может представлять угрозу для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. По данным Роспотребнадзора, только лишь за первые три месяца 2025 года в мире было зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья.

Поскольку очень активно лихорадка чикунгунья сейчас распространяется в Шри-Ланке, граждан России, находящихся там, просят соблюдать меры предосторожности. Важно носить максимально закрывающую кожу одежду, пользоваться репеллентами, закрывать оконные и дверные проемы специальными сетками, сообщает РИА Новости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что существует перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. Среди них есть и "экзотические болезни": хантавирус, эбола, оспа обезьян.

Еще одним опасным вирусным заболеванием является лихорадка Оропуш, но жители России могут ее не бояться. Роспотребнадзор уверял, что в нашей стране нет векторов трансмиссии этого вируса, который распространен в Бразилии из-за комаров-переносчиков.