"Что за ребенок, одно очарование": взрослый сын Елены Ваенги произвел фурор

48-летняя исполнительница хита "Белая птица" редко балует поклонников кадрами из личного архива. Елена Ваенга предпочитает оставлять сокровенное за кадром. Поэтому каждая публикация о семье звезды приводит фанатов в восторг, не остался без внимания поклонников и свежий пост Елены. Певица показала, как сегодня выглядит ее единственный сын Ваня.

Мальчику 10 августа исполнится 13 лет, а он уже выглядит совсем взрослым. Иван растет копией знаменитой мамы, у него такие же черные волосы и взгляд с прищуром. Поклонники артистки оставили под фото множество комментариев. Наследник Ваенги в очередной произвел фурор в Сети.

"Сын Иван, копия мамы"; "Как сыночка на мамочку похож! Будет счастливым!"; "Чудо, а не мальчик"; "Мамин, мамин портрет! Какой взрослый стал!"; "Как быстро выросли дети Иван очень похож на Елену"; "Что за ребенок, одно очарование"; "Это же надо — копия мамы", — пишут фанаты певицы.

Напомним, Елена Ваенга впервые стала мамой в 2012 году. Мальчика она родила от музыканта Романа Садырбаева, за которого вышла замуж только через четыре года после появления первенца.