Машина протаранила толпу футбольных фанатов в Ливерпуле

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в английском Ливерпуле — это произошло в понедельник, 26 мая, во время шествия фанатов местного одноименного футбольного клуба. Они праздновали победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге.

Как рассказали в городской полиции, автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит. Пострадали, предположительно, не менее 17 человек. Машину остановили, находившегося за рулем задержали. Это 53-летний подданный Великобритании.

Однако The Daily Telegraph со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель протаранил людей намеренно. Футбольные фанаты пытались линчевать виновника происшествия, но подоспели сотрудники правоохранительных органов.

На это происшествие отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он назвал случившееся шокирующим инцидентом и заверил, что все его мысли — с потерпевшими.

16 мая похожее происшествие случилось в Испании. Не менее 13 человек пострадали в столице испанской Каталонии — там машина протаранила толпу болельщиков перед началом матча футбольных клубов "Эспаньол" и "Барселона".