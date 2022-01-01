Вику Цыганову возмутили вернувшиеся в страну артисты: "Те, кто помогает им, — пособники врагов России"

Певица против "отмывания" уехавших из России артистов. Вика Цыганова считает, что они не заслуживают второго шанса, хоть и вернулись в страну.

Цыганова обратила внимание на то, что весной в России внезапно объявились те, кто критиковал страну. Виктория припомнила, что некоторые из этих знаменитостей после 2022 года зарабатывали за рубежом.

"И Козловского вернули, и Урганта отмыли, и Ревве гражданство выдали", — возмутилась певица.

По мнению артистки, у России есть только один путь, которому противоречит позиция "предателей". Да и весь шоу-бизнес, как считает Цыганова, "нужно воспринимать лишь как инструмент врагов, направленный на уничтожение русской культуры".

"Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага. Ну а те, кто изнутри страны помогает им, — пособники врагов России", — заявила Виктория на своей странице в соцсети.

Отечественным звездам не в первый раз достается от Цыгановой. Артистка убеждена, что многие ее коллеги живут "за счет страны, народ которой ненавидят, рассматривая его лишь в качестве источника своей выгоды". Больше всего Викторию возмущает, что певцы, актеры и шоумены позволяют себе "пир во время чумы".