Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Киевом

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели вечером понедельника, 26 мая, телефонный разговор. Об этом сообщают журналисты пула белорусского лидера.

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", политики обсуждали основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки а также международную обстановку.

При этом Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за содействие и помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной в формате "1000 на 1000" в развитие договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом в Стамбуле.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о ситуации на Украине, предупреждал, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется бежать — но не на белорусскую землю, где его не примут.

Также Лукашенко подчеркивал, что Москве в настоящее время сложно согласиться с инициативой Вашингтона по временному перемирию, ведь ВС России демонстрируют существенные успехи на поле боя и обладают большими козырями.