Политолог Камкин: Логики, смысла и прагматизма в немецкой политике нет

Почему правительство Германии упорно придерживается курса военной поддержки киевского режима? Приведёт ли это к милитаризации немецкой экономики и как дорого она обойдётся стране? А также - можно ли ожидать на этом фоне обострения отношений между Берлином и Вашингтоном?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с доцентом Финансового университета при правительстве России Александром Камкиным.

"Ни логики, ни смысла, ни прагматизма в современной немецкой политике нет. Если раньше это было слепое следование политике ценностей – мы самые лучшие, цветущий сад – то теперь это уже просто следование инерции", - отметил он.

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