Отряд кораблей ТОФ провел тренировки с участниками военно-морской выставки LIMA-2025

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные тренировки с участниками военно-морской выставки LIMA -2025. Которыми завершилась программа пребывания наших моряков в Малайзии.

Экипажи корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" отработали разные типы маневрирования, а также расхождение из совместного строя на установленные углы.

В небо над кораблями поднимались палубные вертолеты. По завершении учений моряки-тихоокеанцы продолжили выполнение задач по плану боевой службы.