Трамп может ввести санкции против России до конца мая

Американский лидер Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России в течение последней недели мая. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников The Wall Street Journal, предполагаемые новые рестрикции вряд ли будут содержать некие банковские ограничения — обсуждаются иные варианты.

Также, пишет газета, рассматриваются иные способы давления на власти России, чтобы заставить их пойти на уступки в урегулировании конфликта на Украине, в том числе — согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Хотя официально Вашингтон таких заявлений не делал, источники отмечают нарастающую усталость Трампа из-за разочарования медленными темпами мирных переговоров между Москвой и Киевом. По этой же причине президент США может отстраниться от посредничества в российско-украинском диалоге.

Днем ранее источники утверждали, что Трамп после очередного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ясно дал понять лидерам стран Европы, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить против нее новые жесткие санкции.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что пугаться новых санкций нельзя, ведь "кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет". Однако, указывал президент, необходимо "быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей".