Агутин обратился к пропавшей Варум: "Я ошибался"

Накануне, 26 мая, свой день рождения отметила популярная исполнительница Анжелика Варум. Артистке исполнилось 56 лет. Отметим, что в последнее время о певице почти ничего не слышно: она перестала посещать светские тусовки, выступать на телевидении, вести социальные сети. Певица ушла в тень.

В честь дня рождения супруги популярный исполнитель Леонид Агутин обратился к имениннице. Он опубликовал в своем официальном телеграм-канале фотографию Анжелики Варум и написал:

"Когда я был молодым, то думал, что старикам, каковыми я считал людей примерно моего нынешнего возраста, жить уже и не так хочется. Я ошибался".

Агутин отметил, что сейчас входит в такой возраст, когда все, что делается "легко, красиво и с энтузиазмом", дается как "маленький подвиг". При этом певец уверен, что женщинам в этом смысле еще тяжелее.

"Я горжусь своей женой. Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться её женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью. Сегодня мы поздравляем Анжелику Варум с Днем Рождения! И я желаю своей жене море здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца своих родных, близких, своих преданных поклонников и, конечно, меня! Люблю", - завершил свое поздравление певец, обратившись к имениннице.