Посол России назвал условие вывода миротворцев из Приднестровья

Вывод российских миротворцев из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен при появлении прогресса в переговорах в по урегулированию конфликта в этом регионе. Об этом рассказал во вторник, 27 мая, посол России в Молдавии Олег Озеров.

Дипломат напомнил, что вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался — Москва никогда не говорила, что он не будет выведен из непризнанного государства, но это должно произойти в рамках прогресса приднестровского урегулирования.

По соглашению 1992 года Россия выступает не просто посредником, но и гарантом урегулирования, а российские миротворцы в ПМР обеспечивают невозобновление боевых действий и соблюдение условий перемирия. Озеров предупредил, что "если вынуть краеугольный камень из этого процесса", ничего хорошего не получится, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что договоренности 1992 года по Приднестровью допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье Днестра. Однако, подчеркивал дипломат, в настоящее время в этом нет необходимости.

При этом в Службе внешней разведки России предупреждали, что власти Молдавии могут отыграться на Приднестровье за разногласия с Россией. Молдавский лидер, в частности, приказала возбудить уголовные дела против руководства ПМР. Рядовых жителей непризнанной республики подвергают тщательным досмотрам при пересечении границ региона.