Крошечная дочь Арзамасовой и Авербуха танцует на камеру

Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз в начале августа 2024 года, а вскоре снова вышла на работу и начала вести активный образ жизни. Однако при каждой свободной минутке звезда комедийного сериала "Папины дочки" старается проводить время с трехлетним сыном Львом и дочкой Лией, которой в конце лета исполнится год.

Интересно, что, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, Лиза Арзамасова не прячет лица детей. Более того, актриса хвастается их успехами при любой возможности. Так, в своем официальном телеграм-канале артистка выложила свежее видео, на котором запечатлена подросшая Лия. Девочка стоит, держась за диван, и пританцовывает в такт музыке.

"Папина доча! Еще один танцор растет в семье! Скоро вчетвером будем зажигать", - сообщила Арзамасова.

А еще Лиза с супругом вышла в свет впервые после разыгравшегося вокруг фигуриста скандала. Спортсмен дал интервью Ксении Собчак, в котором среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. На тот момент ему было 37 лет, а ей - 15. Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком. "15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Однако в Сети разгорелся скандал. Многие комментаторы неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать.