Парад по случаю Дня поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах, прошел в понедельник, 27 мая, в Вашингтоне. Участники мероприятия несли флаги ряда стран — союзниц США по антигитлеровской коалиции. Флагов Советского Союза и России там не было.

Организатором мероприятия выступал Центр американских ветеранов (American Veterans Center). Там пока не пояснили, по какой причине на параде не было советских флагов, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что и мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне. Российский лидер напомнил, как важно решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии и агрессивной политики порабощения.

Также Владимир Путин указывал, что необходимо уметь искренне донести информацию о роли советских людей в борьбе с фашизмом, ведь "память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа".