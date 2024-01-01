Актера Глеба Калюжного проводили в армию

Сегодня, 27 мая, популярный актер Глеб Калюжный уходит в армию. Артист уже прибыл к призывному пункту в Москве. Сопровождали Калюжного близкие: сестра, мать, тетя. В беседе с журналистами, поджидавшими актера, Глеб сообщил, что от службы ждет новых навыков и друзей, и признался, что на него произвели впечатление съемки в фильме "Малыш" — военной драме о событиях в Мариуполе, где 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать. По словам актера, он уже умеет обращаться с оружием, передает SHOT.

Кроме того, Калюжный признался, что хочет в элитные войска. Интересно, что к призывному пункту артист прибыл с гладко выбритой головой. Он сообщил, что ему было жалко прощаться с прической, но отметил, что "армия - это армия" и назвал новую стрижку "шикарной", сообщает Super.

Ранее сообщалось, что против Глеба Калюжного возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат. Якобы артист уклонялся от службы в армии. Утверждалось, будто актер получил повестку в военкомат еще 17 октября 2024 года. Но Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку. В ноябре прошлого года Калюжный будто бы обратился в больницу с травмой головы и ушибами.