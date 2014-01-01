ВС России захватили разработку Пентагона для разминирования

Российские войска прорвали линию обороны неонацистов южнее Константиновки в ДНР и взяли в окружение группировку противника. Под контролем - стратегические опорные пункты. В руках наших бойцов - новые трофеи, десятки единиц дорогостоящей натовской техники, брошенной киевскими радикалами.

Российские флаги на улицах Романовки. На окраинах Зари, Попова Яра, Алексеевки, Игнатовки и Правдовки – горящие пикапы ВСУ и блиндажи.

Меньше суток потребовалось штурмовикам, чтобы при поддержке танков выдавить остатки националистов из этих деревень. Позиции измотанных ураганным огнем бандеровцев брали нахрапом, забрасывая траншеи минами и гранатами.

Наши бойцы показывают трофеи. Это установка для разминирования – редчайший экземпляр. Называется Tactical Line Charge – разработка Пентагона. А вот уже хорошо знакомая техника – брошенный американский "Абрамс". В блиндажах - штурмовые винтовки и новенькие противотанковые реактивные установки N law.

А вот личный жетон. Тут захочешь – не ошибешься. На одной стороне герб нацистской Германии. На другой – имя и фамилия бандеровца на украинском. Очередное доказательство, кого спонсирует Запад. Бойцы говорят – когда персонажи с такой атрибутикой попадают в плен, доверия им ноль.

Потеряв контроль сразу над пятью населенными пунктами, гарнизон ВСУ в Константиновке одновременно потерял и надежные фланги на юге. То есть путь российской группировке к этому важнейшему укрепрайону ВСУ открыт.

Впрочем, это не значит, что штурм Константиновки будет простым. Город ВСУ укрепляли еще с 2014 года. И залили в бетон едва ли не каждую улицу и подвал. Поэтому сегодня самое главное – обнаружить эти позиции и разрушить их массированным огнем батарей.

Есть, правда, и еще одна деталь, о которой украинские генералы предпочитают не вспоминать. Константиновка, а вместе с ней Краматорск и Славянск, готовились к обороне как последний рубеж. То есть на запад от агломерации, вглубь украинских тылов, противопоставить российским войскам больше особо-то и нечего.