Румынская оппозиция испортила инаугурацию новому президенту, чью победу считает нечестной. Одна партия в полном составе не явилась на церемонию. Члены двух других демонстративно повернулись к Никушору Дану спиной.

Они обвиняют политика в фальсификациях и поддержке извне. Дан - сторонник НАТО и ЕС. В ходе голосования он неожиданно обошел соперника - евроскептика Джордже Симиона.

Полгода назад в Румынии уже выбирали главу государства. Тогда тоже победил неугодный Брюсселю кандидат Кэлин Джеорджеску, но итоги аннулировали. Накануне Джеорджеску объявил о завершении политической карьеры.