В Забайкалье удалось ликвидировать крупный очаг возгорания площадью более 100 тысяч гектаров. Чтобы справиться с огненным фронтом такого масштаба, потребовалось почти полтора месяца. Впрочем, ситуация в регионе остается непростой. Сейчас усилия спасателей сосредоточены на защите населенных пунктов, которым угрожает пламя.

Село Новотроицк, Забайкальский край. Лесной пожар подбирается совсем близко к домам. А к селу Ильинка огонь идёт сразу с двух сторон. Возгорание тушат десятки спасателей, сюда прибыла аэромобильная группировка. Жители выходят на улицы с ведрами, ранцами и лопатами, чтобы защитить свои дома. Под Читой сгорело уже несколько дач.

Леса горят сразу в нескольких районах Забайкалья. Жара, сильный ветер, отсутствие дождей - огонь распространяется моментально. Сюда прибыли парашютисты и десантники Авиалесоохраны из соседних регионов. Дикие звери покидают леса, спасаясь от огня. Вот дорогу пытается перейти косолапое семейство.

Огонь подбирается к населённым пунктам и в Бурятии. На защиту сёл прибывают мобильные группы МЧС с автоцистернами. Жара, сухие грозы - пожароопасная обстановка в регионе пока только осложняется. Горит уже более 36 тысяч гектаров леса, со стихией борются 800 спасателей.

В Иркутской области пожары охватили больше тысячи гектаров леса. Здесь тоже стоит жаркая сухая погода с порывистым ветром и грозами. Спасатели ежедневно мониторят природные территории, задействованы самолёты Ан-2 и беспилотники. Вместе с пожарными и специалистами Авиалесоохраны возгорания тушат местные жители и добровольцы.