Эксперты "Валдая" обсуждают сотрудничество России и Узбекистана

Перспективы сотрудничества России с одним из главных партнеров нашей страны в Центральной Азии - республикой Узбекистан - обсуждают эксперты Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В условиях незаконных ограничительных мер Запада взаимодействие Москвы и Ташкента обретает новый потенциал. Так, существенный интерес представляет двусторонняя кооперация в сфере развития технологий и инноваций.

Актуальность представляет выработка независимых механизмов взаиморасчетов, а также организация новых транспортных маршрутов. Стратегическое партнерство России и Узбекистана рассматривается и как важный фактор обеспечения стабильности в Евразии.

"Несмотря на все те сложности, которые нас окружают, несмотря на все те вызовы, которые заставляют нас очень напряженно думать, как поступать и как действовать, нам удается сохранить, я имею в виду России и Узбекистану, устойчивое направление, устойчивую линию развития. Кроме того, на наш взгляд, существует очень важное совпадение между как бы видением развития, которое существует у России и тем, как понимает свои цели и свое развитие Узбекистан", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".