В Москве и регионах стартовал культурный марафон "Единая Россия"

Познакомиться с многовековыми традициями и богатым наследием нашей страны, а также поддержать защитников Отечества. В столице и регионах стартовал масштабный культурный марафон "Единая Россия".

Торжественная церемония открытия состоялась в Москве в Центральном офицерском клубе ВКС. Творческие коллективы исполнили военные и эстрадные песни, отдавая дань уважения участникам СВО.

Также на концерте выступили молодёжные ансамбли в традиционных нарядах. В рамках марафона во всех регионах пройдут выставки, мастер-классы и творческие встречи.