Зрители ТВЦ собирают средства на лечение трёхмесячного Матвея Цыганкова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о трёхмесячном Матвее Цыганкове. У мальчика тяжёлый комбинированный иммунодефицит. Это генетическое заболевание, при котором организм абсолютно не способен противостоять вирусам. Единственный шанс спасти жизнь ребёнка - провести срочную трансплантацию костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно, требуется комплекс специальных поддерживающих препаратов стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах и просит о помощи всех неравнодушных.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Матвея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Каждый день мама взвешивает своего маленького сына - проверяет, не теряет ли он в весе. К сожалению, цифры идут на убыль. Когда Матвей родился, врачи сказали - богатырь. 4 килограмма 600 граммов огромного маминого счастья.

Но буквально через месяц, после плановых анализов, позвонили из поликлиники. Те страшные слова заведующей до сих пор звучат в голове. Тяжелый комбинированный иммунодефицит - так звучит диагноз ребёнка. Его организм не умеет бороться с вирусами и бактериями. Даже обычная простуда может оказаться смертельной.

Врачи обнадеживают: шанс на выздоровление есть. Но нельзя терять время. Только срочная пересадка костного мозга спасёт жизнь мальчика. Старшая сестра - пятилетняя Ульяна - будет донором. Она находится вместе с братом в больничной палате. Помогает маме ухаживать за ним и отважно переносит уколы и процедуры.

"Мне объяснили, что у меня возьмут кровь и перельют Матвею. И так я ему помогу. Я очень люблю своего брата и хочу его спасти", - говорит Ульяна Цыганкова.

Чтобы трансплантация прошла успешно, необходима мощная сопроводительная терапия до и после пересадки. Это комплекс очень дорогих лекарств, общая стоимость которых более 2,5 миллиона рублей. У родителей нет таких денег. В семье трое детей, кроме сестры, у Матвея еще есть полуторагодовалый брат. Мама в отчаянии обращается за помощью к неравнодушным людям.

"Чтобы вы помогли спасти моего сына. Я верю, что нас много, что я не одна и добрые люди обязательно помогут, я верю в добро", - говорит Алёна Цыганкова.

Женщина признается: все что раньше считала важным, все цели, которые ставила себе в жизни, потеряли всякий смысл:

"Я пересмотрела жизнь заново. Я поняла ценность этой жизни. Раньше были ценности … квартиры, машины, отдых, сейчас - главное семья и дети. Это самое главное, что есть в этой жизни".

Этот маленький человечек отчаянно борется за жизнь. Ребенок хорошо перенес химиотерапию, это дает врачам надежду, что и дальнейшее лечение пройдет успешно. Главное сейчас – не медлить с покупкой необходимых препаратов.

"Я надеюсь и в дальнейшем также справимся, и мой сыночек будет здоров и с ним будем жить и радоваться этой жизни", - сказала Алена Цыганкова.

Чтобы Матвей смог победить болезнь, ему нужно лишь немного помочь. И тогда первый кошмарный год его жизни забудется как страшный сон. А дальше начнется счастливое и беззаботное детство.

Ещё раз напомним - провести трансплантацию необходимо как можно скорее. Сопроводительные препараты, от которых зависит жизнь Матвея, нужны прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Матвея Цыганкова, программа 2293