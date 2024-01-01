Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом санкций провалились

Переговоры Брюсселя и Вашингтона о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились. Об этом говорится во внутреннем отчете Министерства иностранных дел Германии, доступ к которому получили журналисты.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, спецпосланник Евросоюза по санкционной политике Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе противодействия обходу санкций.

В результате "никакого совместного взаимодействия" Евросоюза и Соединенных Штатов в этой области больше нет, отмечается в отчете.

Газета подчеркивает, что совершенно непонятно, как таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций против России.

На Западе уже не раз сетовали на неэффективность антироссийских санкций, призывая прикрыть лазейки, позволяющие обходить рестрикции. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяро отмечал, что уклонение от ограничительных мер, вводимых против России, стало любимым общеевропейским видом спорта.

Летом 2024 года ведущие европейские государства едва не перессорились из-за этого. В Брюсселе сочли, что власти Германии препятствуют продвижению переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России из опасений, что под эти меры попадут германские компании.