Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 30 мая. Как пояснил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, это было сделано из-за действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса.

Как подчеркнул дипломат в своем Telegram-канале, эти действия угрожают международному миру и безопасности. При этом "терпение наших недругов в ООН, затаившихся в ожидании результатов стамбульских переговоров и реакции на них президента Трампа, похоже, иссякло".

Чтобы "поддерживать украинскую тему "на плаву" в Совете Безопасности", европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 29 мая. При этом Полянский отметил, что в Европе "рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью".

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США решили снять ограничения на дальнобойность оружия, предоставляемого киевскому режиму. В Кремле подчеркнули, что это идет вразрез с устремлениями России по урегулированию конфликта на Украине.

Однако следом за этим вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг утверждение Мерца, подчеркнув, что никакой новой договоренности, которая бы выходила за рамки указов предыдущего правительства, нет.

Спикер МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подняла германское руководство на смех: "Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны".