Германика: "Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной"

Известная певица, солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина с недавних пор стала еще и актрисой. Она сыграла во втором сезоне сериала Валерии Гайи Германики "Обоюдное согласие", причем вошла в роль настолько органично, что зрители пришли в восторг.

Однако лишь сейчас стало известно, что на площадке царили нешуточные страсти. Так, Диана Арбенина в пух и прах рассорилась с Валерией Гайей Германикой. О том, что между ними был конфликт, рассказала сама Германика в официальном телеграм-канале.

"Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда", - для начала сообщила Валерия.

Далее она рассказала, что во время работы над фильмом ее просьбы как режиссера переросли в требования, а артистка не хотела исполнять сцены, которые, по мнению Германики, были нужны персонажу. В итоге случилась ссора.

"На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. От этого плачет мой перфекционист", - отметила Германика.

В заключение она принесла извинения солистке группы "Ночные снайперы":

"Диана, я у вас прошу прощения за все, и не будьте, пожалуйста, су***".