РФС заинтриговал заявлением о матче России с топовой сборной

Российский футбольный союз (РФС) не исключает, что осенью в числе соперников национальной команды будет одна из лучших сборных мира. Об этом во вторник, 27 мая, рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Отвечая на вопрос о возможных матчах с командами вроде Бразилии или Аргентины, Митрофанов подтвердил, что "ведем переговоры с различными сборными, в том числе и такого уровня". Глава РФС отметил, что пока не может "сенсационно заявить, что будет топовая сборная, но переговоры ведутся".

При этом он оговорил, что чем выше уровень сборной, тем сложнее договориться по многим аспектам. Например, у российской национальной команды есть три окна осенью, однако играть в нашей стране в это время может быть уже холодно, сообщает ТАСС.

Слова Митрофанова прозвучали на фоне заявления президента УЕФА Александера Чеферина о том, что в вопросе возвращении российских команд к международным соревнованиям ничего не изменится до тех пор, пока Россия не завершит свою спецоперацию на Украине. При этом спортивный чиновник заверил, что "я не ненавижу ни одну нацию".

Между тем журналист Галвао Буэно рассказал, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение РФС провести в России товарищеский матч между национальными сборными двух стран. Календарь бразильцев дает возможность сыграть в международные окна с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября.