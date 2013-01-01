Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч приговорен к тюрьме

Турецкий актер Халит Эргенч осужден за дачу ложных показаний. Поначалу суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюремного заключения, но затем смягчил наказание до года десяти месяцев и 15 дней, учитывая чистую репутацию и примерное поведение подсудимого, передает Anadolu.

Суд признал Халита Эргенча виновным по делу о даче ложных показаний о турецких протестах 2013 года. Напомним, что протесты вспыхнули в Стамбуле после решения властей вырубить парк Гези, где планировали построить торговый центр. Тогда город охватили акции протестов, погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело. В результате следствие посчитало противоречивым ответ Эргенча о том, знал ли он кого-то из скрывающихся по этому делу.

Кстати, актер свою вину так и не признал.