Российская сторона продолжает подготовку меморандума по урегулированию на Украине. Об этом рассказала во вторник, 27 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как рассказала чиновница, Москва передаст Киеву меморандум по урегулированию украинского конфликта, как только он будет разработан, однако четкой даты пока нет.

Захарова отметила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Однако она подчеркнула, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс и "умоляет покровителей нарастить помощь Банковой".

Те, кто хочет мира, не вынашивают планы о том, как бы поставить еще больше оружия в регион и ухудшить ситуацию, не давая тем наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле, прорасти дальше, цитирует спикера МИД России ТАСС.

Ранее директор правового департамента российского Министерства иностранных дел Максим Мусихин рассказал, кто на Украине может подписать мирный меморандум, ведь Владимир Зеленский утратил легитимность в качестве главы государства.

При этом ходят слухи, что в Стамбуле продолжается неофициальный переговорный процесс между Россией и Украиной. Источники уверяют, что "ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики".