Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте

25 мая Кристина Орбакайте отметила день рождения. Популярной артистке исполнилось 54 года, но кто даст?! Певица поражает своей молодостью, красотой и безудержной энергией. По такому поводу артистка закатила банкет, а видео с мероприятия опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"После жаркого концерта в Таллинне мы всем нашим коллективом отправились отмечать мой день рождения! Было вкусно и весело. Спасибо, Таллинн, за гостеприимство", - сообщила Кристина.

В ролике многочисленные подписчики узнали среди гостей супруга певицы, бизнесмена Михаила Земцова. А вот матери артистки Аллы Пугачевой никто не увидел. Поклонники сделали вывод, что Примадонна не пришла на день рождения старшей дочери.

Впрочем, ничего удивительного. Алла Пугачева вместе с молодым супругом и двумя детьми живет на Кипре. А Кристина Орбакайте в настоящий момент гастролирует по миру. Отметим, что ранее Примадонна поздравила старшую наследницу с днем рождения. На своей официальной страничке в той же социальной сети она опубликовала фотографию Кристины и написала:

"Какое СЧАСТЬЕ, что ты есть у меня. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!"