Еще один регион ввел выплаты для беременных школьниц

Власти Алтайского края ввели выплаты для беременных школьниц и студенток, состоящих на очной форме обучения. Указ соответствующего содержания за подписью министра социальной защиты региона Натальи Оськиной обнародован во вторник, 27 мая.

Согласно документу, который цитирует РИА Новости, право на предоставление единовременной выплаты в 100 тысяч рублей имеют женщины, вставшие на учет по беременности в медицинских организациях Алтайского края и обучающихся по очной форме обучения.

Чтобы получить деньги, школьница или студентка должна быть гражданкой России, находиться в Алтайском крае по месту жительства или пребывания, стоять на учете по беременности в регионе не менее 12 недель непрерывно и обратиться за выплатой до родов.

Ранее аналогичные выплаты ввели в Орловской области, что вызвало волну критики. Руководитель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала скорректировать указ, чтобы все поняли, что эта выплата "ни в коей мере не является мотивирующей и поощрительной, чтобы наши несовершеннолетние рожали детей".

ВЦИОМ провел опрос, который показал: 74% россиян, принявших участие в исследовании, считают недопустимым рождение детей несовершеннолетними. Однако 43% респондентов заявили, что относятся к введению единовременных выплат беременным школьницам скорее положительно, нежели отрицательно. Противоположную точку зрения высказали 40% опрошенных.