МИД России отреагировал на учения в Финляндии и военные приготовления Норвегии

Российская сторона внимательно следит за существенной активизацией в странах коллективного Запада военных приготовлений и учений. Такое заявление сделала во вторник, 27 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер МИД, тезис об агрессивном настрое натовского блока, намеренного полностью освоить территории своих стран-новобранцев, подтверждается учениями Североатлантического альянса в водах Финляндии. К ним привлечены корабли и военнослужащие из Германии, Швеции, Эстонии.

Захарова отметила, что финские элиты занимаются подготовкой к "некоей неведомой войне" вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, обострившиеся в последние годы.

Раскритиковала политик также военные приготовления Норвегии вблизи российской границы. Она подчеркнула, что любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, учитываются в нашем военно-политическом планировании, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять "российской угрозе". Норвежский министр финансов Йенс Столтенберг, прежде занимавший пост генсека НАТО, подчеркнул, что это произошло впервые со времен Кальмарской унии 1400-х годов.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что политика Североатлантического альянса базируется на агрессивном военном планировании. Москва не хочет ввязываться в гонку вооружений, но готова ответить НАТО полным спектром надлежащих мер.