Киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров, инициированных Россией, по мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделало во вторник, 27 мая, российское Министерство обороны.

Ведомство напомнило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кратно увеличили число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России. С 20 мая российскими силами противовоздушной обороны было сбито 2 331 таких аппаратов, в том числе 1 465 — вне зоны спецоперации. Пострадало мирное население, включая женщин и детей.

Российские бойцы не оставили это без ответа. В частности, высокоточным оружием и БПЛА поражены аэродром Озерное и склады боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, ликвидированы склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, пункт управления ЗРК С-300 в Одесской области, пункт временной дислокации наемников в районе Святогорска в ДНР и склад боеприпасов группы "Харьков" в Харьковской области.

Минобороны России подчеркнуло в своем Telegram-канале, что российская армия наносит удары только по военным мишеням и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс и "умоляет покровителей нарастить помощь Банковой". Это мешает "тем наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле, прорасти дальше".