Уильям поставил Гарри ультиматум: развод в обмен на возвращение в семью

Отношения принца Гарри с британскими королевскими родственниками стали стремительно рушиться после его женитьбы на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл. Для начала парочка отказалась от королевских обязанностей, потом перебралась жить в США, а затем супруги дали интервью Опре Уинфри, Гарри опубликовал книгу "Запасной", в результате чего британская королевская семья была выставлена в неприглядном виде.

Разразился скандал, родственники обиделись на Гарри и Меган. Кроме того, судачат в окружении королевичей, у Уильяма личная неприязнь к невестке. Он считает, что она разрушила его отношения с братом. Близкий к будущему королю Великобритании человек рассказал Radar Online, что Уильям уверен: под воздействием Меган Гарри превратился буквально в другого человека. И старший брат ей этого никогда не простит.

Однако Уильям готов дать Гарри шанс исправиться. После того, как последний признался, что хотел бы восстановить отношения с венценосной родней, брат поставил ему ультиматум: развод в обмен на возвращение в семью. При этом Уильям предполагает, что Гарри из чистого упрямства не пойдет на это, чтобы не признавать свою ошибку. Однако на развод может подать Меган Маркл.

Ходят слухи, что малоизвестной американской актрисе не нравятся скромные заработки мужа. Она-то думала, что раз вышла замуж за принца, то будет купаться в деньгах, но этого не случилось.