Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается срыва саммита альянса, который должен пройти в июне в Гааге, из-за конфликта президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщают информированные источники.

Как пишет The New York Times, Рютте стремится сделать предстоящий саммит "коротким и содержательным" и не допустить открытых разногласий по поводу Украины, как случилось два года назад из-за стремления Киева добиться гарантий принятия в НАТО.

Однако американский лидер Дональд Трамп, который, как ожидается, приедет в Гаагу, "находится в разногласии с союзниками по вопросу будущего Украины", которая по-прежнему требует членства в альянсе. Источники ранее отмечали, что Вашингтон требует вовсе не приглашать представителей киевского режима на саммит НАТО.

По этой причине пока неясен формат участия Владимира Зеленского. Неизвестно также, пригласят ли его на главный ужин по случаю открытия саммит.

Между тем в Кремле отмечают, что в России слышали от Вашингтона на разных уровнях утверждения о том, что членство Украины в НАТО исключено — это "вызывает наше удовлетворение".

Тем не менее, альянс продолжает накачивать киевский режим вооружениями и боевой техникой. Лишь за первые три месяца 2025 года киевскому режиму от альянса было выделено приблизительно 20 миллиардов евро на поддержку безопасности.